Порог явки на выборах в парламент Молдавии пройден в 14:33

Порог явки на выборах в молдавский парламент в 2025 году преодолели тогда же, когда и на президентских выборах в 2024 году. Информация совпала минута в минуту, сообщает корреспондент РИА Новости .

В соответствии с законодательством республики, выборы в парламент будут считаться состоявшимися, если в них поучаствуют 33,3% граждан государства. Но есть условие — они должны быть включены в избирательные списки.

В 2025 году порог явки на выборах был перейден в 14:33 по Московскому времени.

Ранее президент Молдавии Майя Санду допустила, что результаты выборов в парламент могут аннулировать. Она заявила о якобы вмешательстве в избирательный процесс.