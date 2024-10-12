NYT: ВСУ используют «выплевывающие» раскаленный металл «дроны-драконы»

Украинские войска улучшают некоторые дроны, начиняя их термитными боеприпасами. Такой БПЛА «выплевывает» раскаленный металл, который горит при температуре 2,4 тыс. градусов, сообщает Ura .

Командир ударной беспилотной роты ВСУ Вячеслав рассказал The New York Times, что боевики называют разработку «драконьими дронами». В новых беспилотниках применяются термитные баллончики. Материал, находящийся внутри, — смесь оксида железа и алюминия. Ее практически нельзя потушить.

При этом, по мнению работницы кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона Марины Мирон, РФ может за короткий срок начать серийный запуск новейших разработок. Киев, по ее словам, этим похвастаться не может.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин сказал, что переданные ВСУ американские дроны PD-2 могут противодействовать системам РЭБ. Также есть риск, что они обойдут отечественное ПВО.