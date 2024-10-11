19 кг взрывчатки: названа опасность переданного ВСУ американского «зверя»

Эксперт Дандыкин считает, что американские дроны PD-2 могут обходить ПВО и РЭБ

Военный эксперт Василий Дандыкин допустил, что переданные ВСУ американские дроны PD-2 могут противодействовать системам РЭБ и обходить ПВО. По словам специалиста, российскими военным еще предстоит изучить новое оружие армии Украины, сообщает NEWS.ru .

Дандыкин подчеркнул, что PD-2 — это дальнобойные дроны, что делает их опасными. Скорее всего, в этом беспилотнике есть электроника, которая позволит ему уворачиваться от средств противовоздушной обороны (ПВО) и действия систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Думаю, есть возможность изучить, что за зверь такой PD-2, и сшибать не на подходе к цели, а гораздо раньше», — высказался Дандыкин.

Однако, по мнению специалиста, российским военным может потребоваться не так много времени, чтобы научиться эффективно уничтожать PD-2.

Новые американские дроны ВСУ могут нести на себе до 19 кг взрывчатки — это весьма много, однако не критично, добавил Дандыкин.