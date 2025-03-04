Ныряли по 70 раз в день: «русалки» из РФ попали в рабство в океанариумах Азии

Российские аниматоры, которые работают «русалками» в океанариумах Китая и Южной Кореи, пожаловались на тяжелые условия труда. Девушек насильно заставляют перерабатывать и даже не дают им больничный, сообщает SHOT .

Пловец-спринтер Мария рассказала в подробностях о том, как попала в трудовое рабство. По словам девушки, она приехала работать в океанариум в Южной Корее в 2024 году. Согласно контракту, Мария должна была участвовать в пяти шоу в день, ей предоставлялся всего один выходной в неделю. За это «русалке» пообещали платить 113 тыс. рублей.

Проработав несколько месяцев, девушка поняла, что ей наврали. На самом деле ее заставляли нырять по 70 раз в день, из-за чего у Марии начались проблемы со здоровьем: появились головные боли, ссадины, травмы. Кроме того, опасность представляли обитатели океанариумов, которые могли напасть или навредить здоровью «русалки».

При этом работодатель на жалобы Марии не обращал внимания. Вместо этого он насильно заставлял ее работать и даже не давал девушке отлежаться в больнице, куда она попала после одного из выступлений.

В Китае российские «русалки» также жалуются на адские условия труда. По словам Марии, болеть девушкам нельзя, так как заменять их в шоу некем из-за постоянной текучки аниматоров. Только за прошлый год пять девушек сбежали из «контрактного рабства» одного из корейских океанариумов.

Ранее в китайском аквариуме огромная рыба пыталась откусить голову россиянке, которая была в образе русалки. В результате нападения у девушки оказался поврежден глаз.