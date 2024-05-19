НПЗ в Славянске-на-Кубани остановил работу после падения дронов
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В Славянске-на-Кубани Краснодарского края несколько беспилотников упали на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), из-за чего была приостановлена работа предприятия, сообщает «Интерфакс».
«Прилеты были. Завод сейчас остановлен. Ущерб считаем, работают силовые ведомства», — заявил директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев.
Ранее власти Славянска-на-Кубани сообщили, что на территории НПЗ в результате ночной атаки упали шесть БПЛА.
Глава Славянского района Роман Синяговский подчеркнул, что пострадавших и разрушений нет. На месте падений работают оперативные службы.