сегодня в 10:42

НПЗ в Славянске-на-Кубани остановил работу после падения дронов

В Славянске-на-Кубани Краснодарского края несколько беспилотников упали на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), из-за чего была приостановлена работа предприятия, сообщает «Интерфакс» .

«Прилеты были. Завод сейчас остановлен. Ущерб считаем, работают силовые ведомства», — заявил директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев.

Ранее власти Славянска-на-Кубани сообщили, что на территории НПЗ в результате ночной атаки упали шесть БПЛА.

Глава Славянского района Роман Синяговский подчеркнул, что пострадавших и разрушений нет. На месте падений работают оперативные службы.