Нож в шею после замечания: военного ранили в баре в Домодедове

23-летнего военного ранили ножом в шею возле одного из ночных баров в Домодедове после сделанного замечания, сообщает «МК: срочные новости» .

В баре военный отдыхал с 29-летней женой и другом. Неподалеку в компании приятеля расслаблялся 51-летний уроженец Дагестана, который был ранее судим за кражу и мошенничество.

Сначала друг военного услышал, как незнакомец сказал в адрес супруги товарища оскорбление, но тогда приятели предпочли его проигнорировать. Второй раз с грубияном они пересеклись возле выхода, когда направлялись к такси. Мужчина не давал пройти другой женщине, схватил ее за руку.

Тогда военный сделал ему замечание и оттолкнул, когда он приблизился. Но внезапно агрессивный посетитель достал нож. После короткой схватки он ударил военного в шею. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, он находится в реанимации.

Нападавшего задержали. Подмосковный главк СКР предъявил ему обвинение в покушении на убийство.

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