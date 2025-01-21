Новые фрагменты мазута выбросило на берег Анапы

сегодня в 20:27

На побережье Анапы зафиксирован новый выброс мазута. Он произошел в ночь с 20 на 21 января, сообщает оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале .

Утром во вторник команды из 41 муниципалитета края провели мониторинг территории. Именно они обнаружили новые выбросы нефтепродуктов на берег.

Фрагменты мазута нашли на 23 участках пляжей. Выбросы были незначительными, как отметили в оперштабе.

Нефтепродукты, выброшенные на берег, собирают в первую очередь. Как только участки у воды очищают от мазута, команды муниципалитетов возвращаются к деликатной очистке основной территории пляжей.

Ранее в МЧС отчитались об очистке от мазута пляжей и воды в Керченском проливе. За неделю собрали 7 557 тонн загрязненного нефтепродуктами песка и грунта.