В МЧС отчитались об очистке от мазута пляжей и воды в Керченском проливе

В Керченском проливе за неделю собрали 7 557 тонн загрязненного мазутом песка и грунта. Из них 7 337 тонн уже вывезли, сообщает пресс-служба МЧС России.

Всего за время работ собрано более 168 тыс. тонн грунта, более 129 тыс. тонн вывезено на площадки временного хранения, свыше 39 тыс. тонн — на утилизацию.

В особой зоне контроля и акватория Керченского пролива, где обследовано уде более 2 900 кв. м. На данный момент обработано около 43 тыс. кв. м акватории, собрано 25 тонн нефтесодержащей жидкости. Специалисты использовали 4 464 кг сорбента. Вдоль берега, в том числе в портах Севастополя и Анапы, собрано более 16 тонн мазута, использовано 925 кг сорбента.

У кормы «Волгонефть-239» собрали 14,5 тонны мазута и использовали более 1800 тонн сорбента. Нефтепродукты откачиваются и вывозятся. За неделю вывезли более 2 тыс. тонн мазута. Мероприятия планируют завершить до конца месяца.

Специалисты анализируют сценарии подъема затонувших фрагментов танкеров. Более 40 сотрудников МЧС России и 10 единиц техники на прошлой неделе уже привлекались к обследованию. От мазута очистили более 280 км.

Также непрерывно мониторится окружающая среда. Обследования территорий продолжаются в Краснодарском крае (220 км), Крыму (525 км), Севастополе (165 км).

Ранее крещенские купания в Черном море организовали на центральном пляже Большого Утриша в Анапе. Предварительно на месте купания обследовали территорию берега. На месте за безопасностью следят спасатели.