«Чистейшая вода»: в Анапе устроили Крещенские купания в море

На пляже Анапы в Краснодарском крае организовали Крещенские купания

Крещенские купания в Черном море организовали на центральном пляже Большого Утриша в Анапе, сообщили в Telegram-канале Оперативного штаба Краснодарского края.

Предварительно на месте купания обследовали территорию берега. На месте за безопасностью следят спасатели.

«Вода очень чистая, даже с головой нырял. Вот, волосы мокрые, видно, что там нет ничего. Чистейшая вода, приятная, по температуре даже», — рассказал житель Анапы Владимир Балуков.

Ранее в РАН заявили, что летний отдых на Черном море может быть сорван из-за попавшего в воду мазута после крушения танкеров.