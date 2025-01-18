РАН: россиянам придется забыть об отдыхе на Черном море в ближайшие годы

Мазут, который разлился в Черном море, могут «съесть» бактерии, но на это уйдет лет 15-20, если природе не помогать, сообщил научный директор Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

Он уточнил, что точно неизвестно, сколько мазута вылилось и где, также он распределяется по морю с помощью течений.

Эксперт подчеркнул, что трудно предсказать, как в итоге сложится ситуация на море.

«Сложностей много. Даже с мониторингом очень много сложностей. Потому что мазут может плавать по поверхности, может находиться в толще воды и может ложиться на дно. Это зависит от температуры и солености воды. Потому что плотность мазута и воды очень близки друг к другу. И, если варьируется температура, то при нагревании он всплывает, при охлаждении он садится», — сказал Данилов-Данильян в интервью РБК.

По его словам, на пляжах последствия разлива, связанные с загрязнением и его устранением, будут очаговые. Некоторые пляжи это практически не затронет. А те, на которых были проведены значительные работы, могут быть намыты уже за полгода.

Как добавил собеседник, в ближайший сезон упадут доходы гостиничного и туристического бизнеса. Люди будут выбирать более безопасные регионы для отдыха. А про следующий сезон давать прогнозы еще рано — это будет понятно только в конце лета.

По его словам, из-за разлива мазута купание в Черном море летом может грозить ожогами и аллергическими реакциями