Новотроицкий убийца-расчлинитель разыграл настоящий спектакль для полиции

В Новотроицке мужчина расчленил девушку и разбросал ее части тела по городу

В Оренбургской области мужчина убил, расчленил и разбросал части тела девушки по разным местам, затем заявил в полицию о ее пропаже, изображая страдания, пишет SHOT .

Злоумышленник сообщил стражам порядка, что его возлюбленная ушла из дома в Новотроицке в неизвестном направлении и пропала. Он разыграл целый спектакль для полиции — демонстративно переживал и помогал искать пропавшую, пока за ледовым дворцом не нашли руку убитой.

Недалеко от места обнаружения конечности полиция и волонтеры нашли голову пропавшей. Возлюбленный девушки, который продолжал страдать, стал главным подозреваемым в убийстве, а через некоторое время он сознался в преступлении.

Оказалось, что сразу после расправы над девушкой, он сфотографировал ее тело и отправил снимок другой своей подруге. Ее реакция не уточняется. Уже известно, что мужчина ранее был неоднократно судим. В прошлом он кому-то угрожал убийством и занимался грабежом.

Ранее под Петербургом мужчина убил женщину, затем расчленил ее тело и спрятал в чемоданы. Экс-боец ЧВК «Вагнер» расправился с 47-летней погибшей в порыве гнева.