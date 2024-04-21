Экс-боец «Вагнера» расчленил и упаковал в чемоданы женщину под Петербургом

Недавно в полицию поступило заявление от 20-летней петербурженки о пропаже ее 47-летней матери в поселке Никольское. Сотрудники полиции прибыли по адресу знакомого женщины, где обнаружили чемодан с ее останками. Еще один чемодан с фрагментами тела мужчина выбросил, когда полицейские стучали в дверь.

В ходе допроса злоумышленник признался, что между ним и его знакомой произошла ссора, в результате которой он убил, а затем расчленил женщину. Также он заявил полицейским, что был вынужден покупать ножовку и чемоданы. Правоохранительные органы задержали мужчину.

Задержанный приехал в Ленобласть на заработки летом 2023 года после возвращения из зоны СВО на Украине. В конце 2022 года Серов из колонии в Удмуртии ушел добровольцем по призыву ЧВК «Вагнер». Мужчина отбывал 12-летний срок за убийство.