Новое землетрясение произошло у побережья Королевства Тонга
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По информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, новое землетрясение магнитудой 7,1 балла произошло у побережья Королевства Тонга, сообщает ТАСС.
Очаг нового землетрясения находился на глубине 10 км, а эпицентр — в 76 км к юго-востоку от города Пангаи. В населенном пункте живут около 1,7 тыс. человек.
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США объявило угрозу возникновения цунами. Согласно данным организации, магнитуда землетрясения составила 7,3 балла.
По данным властей Мьянмы, в результате мощных землетрясений на территории государства погибли 1,7 тыс. человек. При этом количество жертв может вырасти, так как около 3,4 тыс. людей получили ранения, 300 человек числятся пропавшими без вести.