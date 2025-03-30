Новое землетрясение произошло у побережья Королевства Тонга

Очаг нового землетрясения находился на глубине 10 км, а эпицентр — в 76 км к юго-востоку от города Пангаи. В населенном пункте живут около 1,7 тыс. человек.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США объявило угрозу возникновения цунами. Согласно данным организации, магнитуда землетрясения составила 7,3 балла.

По данным властей Мьянмы, в результате мощных землетрясений на территории государства погибли 1,7 тыс. человек. При этом количество жертв может вырасти, так как около 3,4 тыс. людей получили ранения, 300 человек числятся пропавшими без вести.