На Демиховском машзаводе Орехово-Зуева запустили трудовой отряд для студентов

С июля Демиховский машиностроительный завод реализует новый образовательно-профориентационный проект — летний «Трудовой отряд студентов». Студенты Ликино-Дулевского политехнического колледжа, обучающиеся по специальности «Технология машиностроения», получили возможность провести каникулы с пользой, осваивая азы профессии на предприятии. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Девять ребят официально трудоустроены на должность ученика слесаря механосборочных работ. Два месяца они будут работать на различных производственных участках.

Каждый участник закреплен за опытным наставником, который обучает их технологическим нюансам и знакомит с культурой производства. Помимо работы в цехах участники проекта будут вовлечены в профориентационные мероприятия: увидят полный цикл создания продукции на обзорной экскурсии, встретятся с директором по производству, поучаствуют в развивающем тренинге.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.