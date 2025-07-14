В больнице Орехово-Зуева начал работать новый отечественный рентгеноаппарат

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В больнице поселка Авсюнино Орехово-Зуевского округа установили новый отечественный рентгеноаппарат. В прошлом году в местной больнице закрыли рентген-кабинет. Истек срок службы оборудования. Поэтому врачам приходилось перенаправлять пациентов в другие филиалы, чтобы сделать необходимые снимки. Благодаря новому аппарату больше никуда ездить не нужно, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Цифровое устройство выдает хорошее качество снимков, а доля излучения для пациента минимальна. Полученный результат сразу выводится на экран лаборанту, изображение можно записать на CD-диск для сохранения и передачи медицинских данных», — сказал глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

Оборудование закуплено в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее в первый филиал Орехово-Зуевской больницы поступило 6 наркозно-дыхательных аппаратов на общую сумму 61 млн рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.