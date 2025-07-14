Спортсмены Подмосковья взяли 9 медалей международного турнира по спидскейтингу

​Представители Московской области удостоились трех золотых, трех серебряных и трех бронзовых медалей на международных соревнованиях по спидскейтингу International Inline Race, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

​Награждение победителей и призеров в каждой возрастной категории проводилось по сумме очков, набранных в каждой дисциплине в соответствии с занятым местом. Таким образом, по итогам многоборья Степан Родиков и Виктория Ручейкова заняли первые места. Екатерина Пучкова и Жанна Ахмедова расположилась на второй ступени пьедестала. Бронзовые награды завоевали Маргарита Ручейкова и Федор Павлов.

​Не менее яркими оказались выступления подмосковных спортсменов в эстафетах. Сборная Московской области заняла призовые места в трех возрастных категориях. Золото на счету Жанны Ахмедовой, Марии Ворсиной и Эльзы Потапейко. Второе место заняли Георгий Ручейков, Кирилл Капустин и Артем Шойхет. И «бронзу» в копилку сборной Подмосковья добавили Федор Павлов, Виктория Ручейкова и Анна Царфина.

​Международные соревнования по спидскейтингу International Inline Race проводились в белорусском городе Солигорск. На параболический трек вышли более 200 сильнейших спортсменов из восьми стран мира: России, Белоруссии, Ирана, Саудовской Аравии, Индии, Колумбии, Уганды и Объединённых Арабских Эмиратов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.