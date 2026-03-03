Новая версия: избивший экс-жену уфимец попытался оправдаться

Мужчина, который избил бывшую жену на глазах ребенка, попытался оправдаться. Уфимец заявил, что пытался помешать женщине уехать с сыном, потому что она была пьяна, сообщает РЕН ТВ.

Избившим женщину оказался бывший дорожный инспектор. По словам пострадавшей, мужчина угрожал ей и ребенку, поэтому после развода она была вынуждена скрываться за границей.

Однако тот назвал обвинения клеветой и уже обратился в полицию со встречным заявлением. По словам мужчины, опубликованное в Сети видео вырвано из контекста, — он пытался помешать пьяной матери уехать вместе с сыном. Более того, его адвокат заявил, что в этом деле идет речь о похищении ребенка и недопуске к нему отца.

Один из страшных эпизодов избиения зафиксировала камера, установленная в квартире. Маленький мальчик стал свидетелем неоправданной жестокости и сам чуть не угодил под горячую руку. На кадрах зафиксировано, как уфимка выходит из ванной комнаты, навстречу ей движется супруг. Он хватает женщину за руку, швыряет на пол и начинает бить. Из ванной выглядывает мальчик и видит все происходящее.

