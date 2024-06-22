Новая атака ВСУ нанесла жителям Белгородской области материальный ущерб

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Гладков: 20 машин и 2 дома повреждены под Белгородом после атаки ВСУ

В небе над Белгородской областью в субботу система ПВО сбила несколько опасных объектов, запущенных со стороны Украины, в результате атаки никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам главы Белгородской области, из-за атаки ВСУ в поселке Дубовое возник пожар, горела трава. Сотрудники МЧС оперативно потушили пламя.

«В поселке Дубовое повреждены крыши двух частных домов, также осколками посекло 17 автомобилей. В селе Таврово повреждены 3 автомобиля», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

В настоящее время оперативные службы работают на месте происшествия. Все детали устанавливаются.

Ранее в Белгородской области прогремела серия взрывов — Украина совершила очередную террористическую атаку на регион.