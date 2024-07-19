Ночной ливень в Москве затопил автомобили, а люди застревают в лужах по пояс

После ливня, прошедшего в Москве в ночь на 19 июля, жителям столицы приходится добираться до работы чуть ли не вплавь, сообщает Mash .

На северо-западе мегаполиса, а также в Зеленограде и подмосковном Одинцове пролилось столько осадков, что людям теперь приходится добираться до работы и других мест сквозь лужи глубиной по пояс.

Не повезло и столичным автолюбителям, машины которых практически утонули. Под водой оказались десятки автомобилей.

В пятницу в столице прогнозируют сильные дожди, грозу и ветер до 15 м/с. Также в Московском регионе из-за непогоды объявили «оранжевый» уровень опасности, который продлится до 21:00 пятницы.