«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе из-за грозы

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В Подмосковье и столице до 21:00 19 июля объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

19 июля на территории Московской области местами ожидаются очень сильный дождь, сильный ливень, гроза. При грозе порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.

«Оранжевый» уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Синоптики прогнозируют в Подмосковье и столице 19 июля облачную с прояснениями погоду. Температура воздуха составит от плюс 23 до плюс 25 градусов,