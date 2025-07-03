В Германии мужчина напал на пассажиров поезда с топором и ранил четверых

В одном из поездов в Баварии произошло нападение на пассажиров. Мужчина с топором атаковал людей, в результате чего четверо получили ранения, пишет РБК .

После того, как мужчина атаковал пассажиров, его задержали. Происшествие случилось во время движения состава между Платтлингом и Штраубингом. В поезде, следовавшем в Вену, находилось около 500 человек.

После инцидента состав остановили в Штраскирхене, а пострадавших немедленно отправили в медицинское учреждение.

По информации Объединенного центра управления Штраубинга, на месте работает примерно 150 специалистов различных служб.