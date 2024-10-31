сегодня в 23:35

На одном из реакторов ЗАЭС выявили утечку воды

На одном из реакторов Запорожской АЭС обнаружили утечку воды, ведутся ремонтные работы, пишет РИА Новости .

В МАГАТЭ заявили, что не видят «никаких непосредственных проблем для ядерной безопасности».

Также в агентстве отметили, что регулярное техническое обслуживание оборудования является сложной задачей для ЗАЭС во время конфликта.

Ранее беспилотник ВСУ сбросил боеприпас в районе промышленной зоны АО «ЭО ЗАЭС», которая расположена в 150 м от Запорожской АЭС в Энергодаре. Объекты станции не были задеты.