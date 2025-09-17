Низко земля: выложена жуткая запись последних секунд перед крушением Ан-24

МАК выложил речевую запись с регистратора перед авиакатастрофой Ан-24 под Тындой

Международный авиационный комитет (МАК) выложил запись речевой информации с регистратора перед авиакатастрофой самолета Ан-24 под Тындой в Амурской области. Последним, что зафиксировало устройство, было сообщение системы раннего предупреждения приближения к земле «Низко земля», пишет РИА Новости .

Звуковой регистратор зафиксировал последние слова с 12:56:41 до 12:56:44. Система предупреждала пилотов о проблеме.

«Проверь высоту. Низко земля. Низко земл…», — так звучат последние слова, зафиксированные устройством.

В 12:56:44 запись фиксироваться перестала. При этом, с 12:58:38 диспетчер много раз пытался связаться с экипажем. Однако самолет уже не отвечал, отмечается в отчете по результатам расшифровки самописцев.

Ан-24 разбился 24 июля 2025 года. Он летел из Хабаровска в Тынду. Самолет врезался в сопку во время захода на посадку в аэропорт прибытия. Погибли 48 человек — 42 пассажира и шесть членов экипажа.