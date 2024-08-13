Нижегородского почтальона избили на рабочем месте. Он получил серьезные травмы
В Нижегородской области почтальон стал жертвой нападения на рабочем месте
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В Нижегородской области неизвестные напали на сотрудника «Почты России». Почтальона побили прямо на рабочем месте, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональную Гострудинспекцию.
Происшествие случилось еще 8 августа. Неизвестный поколотили оператора мобильной группы «Почты России», который находился на работе.
В результате избиения почтальон получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы.
Обстоятельства случившегося выясняют представители Гострудинспекции. Прочие детали ситуации устанавливаются.
Накануне в Нижнем Новгороде произошел пожар в конном клубе. По данным спасателей, пламя вспыхнуло из-за сломанной микроволновки.