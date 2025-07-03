В Сергиево-Посадском округе определили места для купания

К началу сезона была проведена масштабная работа по подготовке официальных мест для купания: водолазы обследовали дно, очистили берега от мусора, был подсыпан песок там, где это требовалось.

Взятые в начале июня пробы воды в водоёмах округа не соответствовали нормам по микробиологическим показателям. В связи с этим были установлены таблички «Купаться запрещено» на следующих пляжах: Лесное озеро, Загорское море, Ваулинская плотина, пруд в районе села Васильевское.

«Вероятно, такое качество воды было связано с ранней весной и преждевременным цветением воды, которое в этом году началось на полтора месяца раньше срока. Но прохладная погода с дождями исправила ситуацию: водоёмы очистились естественным образом. Соответствующие результаты пришли нам буквально на днях. Купаться можно везде, кроме пруда в Васильевском», — рассказал Александр Суворов, начальник отдела ГО и ЧС администрации Сергиево-Посадского округа.

Повторные пробы воды, результат которых стал известен 30 июня, показали, что купаться в водоёмах округа безопасно. Только пруд в Васильевском загрязнён следами человеческой жизнедеятельности из-за большого количества СНТ вокруг, здесь купаться запрещено.

На территории Сергиево-Посадского округа купаться можно в следующих водоемах:

— «Лесное озеро», мкр. Ферма;

— озеро «Загорское море», пляж со стороны мкр. Семхоз;

— озеро «Загорское море», пляж со стороны СНТ «Энергетик»;

— Ваулинская плотина, д. Ваулино;

— Макаркин пруд, г. Пересвет.

На территории каждого пляжа с 9:00 до 21:00 дежурят спасатели.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.



«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.