Глава Домодедово встретилась с активными жителями старшего поколения

В общественной приемной партии «Единая Россия» состоялась встреча главы городского округа Домодедово Евгении Хрусталевой с жителями, которые ведут активную, насыщенную и яркую жизнь. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Каждый из гостей — личность с уникальной биографией. 95-летний Борис Михайлович Графов, ветеран, знаток и чтец стихов Сергея Есенина, в прошлом году совершил полет на самых высоких качелях в России, установив возрастной рекорд.

«Я думал — ну качели и качели. А это не только. Тебя сажают в кресло, обматывают, и ты летишь на 170 метров. Они начинают тебя крутить, а я им заутюживаю стихи, читаю», — поделился Борис Михайлович.

Гордостью Домодедово стала и Елена Потуданская — победитель областного чемпионата по компьютерному многоборью среди старшего поколения, участница проекта «Активное долголетие».

«Мы настолько любим вот эти игры. Мы ездим на соревнования, особенно на областные мероприятия. Последнее было посвящено 80-летию Победы. У нас команда „Домодедовский десант“, и мы заняли первое место», — рассказала Елена Владимировна.

Особое внимание на встрече уделили спорту. Александр Петров, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, начал тренерскую деятельность в возрасте 50 лет. Сейчас он помогает в реабилитации ветеранов СВО и воспитывает новых чемпионов.

Среди его подопечных — 81-летняя Кира Жильцова, установившая несколько мировых рекордов в пауэрлифтинге. За ее плечами — не только тяжелая атлетика, но и богатый спортивный опыт: фехтование, парашютный спорт, планеризм, коньки, гимнастика.

В завершение вечера Евгения Хрусталева вручила благодарственные письма и памятные подарки участникам встречи.

«Разговор с такими людьми всегда очень душевный и теплый. Желаю не сбавлять темпы!» — отметила Евгения Михайловна.

Такие встречи подтверждают: возраст — не помеха активной жизни. А каждый из этих молодых душой и телом жителей уверен: после 60 жизнь только начинается.

Местом следующей встречи многодетных родителей определили Обнинск.

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