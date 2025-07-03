Подмосковные голболисты встретились в Королеве

Участниками турнира голболистов стали пять команд из Королёва, Мытищ, Щёлково, Пушкино, а также сборная команда Московской области, сообщили в пресс-службе администрации Королева.

Голбол — это уникальная игра для людей с нарушением зрения, где все участники носят специальные маски, чтобы обеспечить равные условия. Этот вид спорта был создан в 1946 году для реабилитации ветеранов Второй Мировой войны. Сегодня голбол входит в программу Паралимпийских игр и позволяет людям с ограниченными возможностями здоровья по всему миру вести активный образ жизни.

Игру команд оценивал старший тренер сборной Московской области, тренер сборной России по голболу Дмитрий Шипилов. По итогам турнира победителем стала команда из Подольска, второе и третье место — у Пушкино и Королёва.

В Королёве голболисты тренируются в Спортивной адаптивной школе паралимпийского резерва «Наш Мир». Школа работает в Королёве с 2018 года и открыта для всех, кто хочет проявить себя в спорте независимо от возраста и физического состояния. Для жителей с ограниченными возможностями здоровья здесь проходят занятия по плаванию, футболу, легкой атлетике, волейболу, голболу и другим видам спорта.

«Наш мир» — первая в Подмосковье школа, которая получила статус паралимпийской. Мероприятия школы не ограничиваются спортивными — помимо тренировок и соревнований «Наш Мир» постоянно проводит самые разные активности для социализации ребят с инвалидностью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.