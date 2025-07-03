Три концерта фестиваля искусств Чайковского пройдут в Клину

Три концерта Международного фестиваля искусств П. И. Чайковского в Клину покажут зрителям в парке «Сестрорецкий», сообщила глава городского округа Клин Алена Сокольская.

С Русским концертным агентством достигнута договоренность, что прямые трансляции 3-х фестивальных концертов жители Клина и его гости смогут увидеть все жители Клина. В амфитеатре парка «Сестрорецкий» будет установлен экран с хорошим звуком.

4 июля в парке будут транслировать спектакль-концерт «Когда пришла к тебе любовь» режиссёра Марины Брусникиной. На сцене — Игорь Костолевский, Юрий Башмет и ансамбль «Солисты Москвы». Начало — 20.00

5 июля — балетный вечер «Денис Родькин и друзья». Премьер Большого театра и его коллеги покажут программу, полную красоты и эмоций. Начало — 19.00.

6 июля — финальный концерт: оркестр «Новая Россия» и пианист Борис Березовский исполнят Первый фортепианный концерт, Шестую симфонию и увертюру к «Пиковой даме» П. И. Чайковского. Начало в 19.00.

«Березовский, Родькин, Костолевский и маэстро Башмет. Топовые артисты, выдающиеся имена в нашей культуре. Все это смогут увидеть все жители Клина. Это настоящий подарок Городу, Который Звучит именем Чайковского и его бессмертной музыкой», — сказала Алена Сокольская.

Единственное ограничение может быть связано с погодой. В дождь трансляция по техническим условиям не состоится.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.



«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.