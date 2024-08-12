В Нижнем Новгороде конный клуб загорелся из-за микроволновки

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В Нижнем Новгороде сотрудники МЧС ликвидировали пожар в конном клубе

В Нижнем Новгороде спасли из горящего конного клуба лошадей. Причиной возгорания стала неисправная микроволновка, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Микроволновка заискрила, после чего в конном клубе вспыхнуло пламя. Под угрозой оказались десятки животных.

Спасатели вовремя прибыли на место происшествия и ликвидировали огонь. Пожар успел распространиться на 12 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали 10 сотрудников чрезвычайного ведомства и три единицы техники.

Ранее пожар вспыхнул в деревне Анкудиновка Нижегородской области. Огонь уничтожил часть двухэтажного жилого дома, в результате ЧП никто не пострадал. Проводится проверка.