Нижегородский Следком расследует факт отравления продуктами доставки

В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело после отравления четверых человек продуктами доставки, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

В городскую инфекционную больницу с признаками пищевого отравления доставлены четверо, они ели продукты питания, купленные через сервисы доставки.

Возбуждено уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Следователи уточняют места реализации продукции с целью её дальнейшего изъятия, уточнили в ведомстве.

Ранее в Москве сформировали следственно-оперативную группу по расследованию отравлений в столице.