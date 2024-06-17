В столице создали группу по расследованию отравлений

В столице появилась следственно-оперативная группа по расследованию отравлений в городе. Предстоит установить пострадавших и поставщиков продукции, сообщает РИА Новости .

Руководитель пресс-службы столичного главка СК России Юлия Иванова рассказала, что группу создали по поручению руководителя ГСУ СК России по Москве Андрея Стрижова. Уголовное дело передали для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности).

В рамках расследования допросили в качестве свидетелей более 30 человек, уже провели пять обысков в местах реализации продукции.

На территории столицы завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, после того, как 10 человек попали в медучреждения с ботулизмом.