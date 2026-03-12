Нижегородская пенсионерка обменяла 20 тыс руб на «билеты банка приколов»

сегодня в 12:27

В Нижнем Новгороде мошенница выманила у пенсионерки 20 тыс руб

В Ленинском районе Нижнего Новгорода 83-летняя пенсионерка лишилась 20 тысяч рублей в результате действий аферистов, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

Вместо денег она получила «билеты банка приколов». Все произошло после телефонного звонка от мошенников.

Неизвестная женщина, представившись сотрудником Пенсионного фонда, в ходе беседы уговорила пожилую женщину обменять имеющиеся у нее пятитысячные банкноты, якобы выводимые из обращения. Поверив злоумышленнице, пенсионерка передала ей свои сбережения, а взамен получила 50 сувенирных купюр «номиналом» в 500 рублей каждая.

По факту случившегося правоохранительными органами возбуждено уголовное дело.

