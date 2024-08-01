Нижегородка на иномарке задним ходом переехала девочку-велосипедистку

Под Нижним Новгородом автолюбительница сдала назад и сбила девочку на велосипеде

В селе Сеченово Нижегородской области 11-летняя девочка на велосипеде попала под колеса машины. Предварительно, ее сбила 53-летняя автомобилистка на узбекской иномарке Ravon, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на областное управление ГАИ.

Происшествие случилось утром 31 июля. Женщина-водитель сдала назад на своей иномарке, но не убедилась в безопасности маневра. В этот момент автолюбительница наехала на школьницу, которая каталась на велосипеде по двору.

После ДТП несовершеннолетняя попала в больницу, врачи зафиксировали у нее ссадины на ногах.

Ранее в Нижегородской области выписали всех пациентов с ботулизмом. Больницы покинули 16 человек, они будут наблюдаться в амбулаторных условиях.