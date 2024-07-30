В Нижегородской области выписаны все пациенты с ботулизмом

Всех 16 человек, госпитализированных в медучреждения Нижегородской области с диагнозом ботулизм, выписали для дальнейшего наблюдения в амбулаторных условиях. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения, пишет ИА «Время Н» .

Вспышка опасного инфекционного заболевания произошла в Нижегородской области в конце июля. Помимо этого региона, случаи ботулизма были зафиксированы также в Москве, Московской области, Казани, Тамбовской и Ярославской областях.

Ранее в Костромской области был зарегистрирован первый летальный исход от ботулизма. При этом заражение скончавшегося пациента произошло в Нижнем Новгороде.