В Нижегородской области выписаны все пациенты с ботулизмом
Последние пациенты с ботулизмом выписаны из больниц Нижегородской области
Всех 16 человек, госпитализированных в медучреждения Нижегородской области с диагнозом ботулизм, выписали для дальнейшего наблюдения в амбулаторных условиях. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения, пишет ИА «Время Н».
Вспышка опасного инфекционного заболевания произошла в Нижегородской области в конце июля. Помимо этого региона, случаи ботулизма были зафиксированы также в Москве, Московской области, Казани, Тамбовской и Ярославской областях.
Ранее в Костромской области был зарегистрирован первый летальный исход от ботулизма. При этом заражение скончавшегося пациента произошло в Нижнем Новгороде.