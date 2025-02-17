Nissan Skyline врезался в столб в Твери. Один человек погиб

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Человек скончался в результате наезда Nissan Skyline на мачту ЛЭП в Твери

В Смоленском переулке в городе Тверь 32-летний водитель Nissan Skyline потерял контроль над управлением. Автомобиль врезался в столб, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Тверской области.

Nissan Skyline наехал на мачту ЛЭП. В результате аварии 31-летний пассажир скончался на месте от полученных травм еще до приезда скорой помощи.

Водителя госпитализировали. Известно, что он и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности.

Ранее на трассе во Владивостоке произошло массовое ДТП с участием 9 автомобилей. В результате аварии пострадал один человек.