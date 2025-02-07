Никто никогда нигде не видел: кем была убитая жена экс-мэра Самары?

После убийства экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи СМИ и блогеры подробно освещали биографии всех членов семьи, кроме самой Натальи. Кем она была, чем занималась, как выглядела — эта информация отсутствовала. Стали известны подробности жизни женщины, сообщает aif.ru .

Депутат Госдумы Михаил Матвеев, лично знавший Виктора Тархова, признался, что никогда не видел его жену. Другие самарские политики также не могли вспомнить Наталью, хотя обычно супруги чиновников присутствовали на официальных мероприятиях.

В отличие от жен других мэров и губернаторов, которые были публичными фигурами, Наталья Тархова оставалась невидимой первой леди Самары, словно ее и не существовало. Этот факт вызвал удивление и вопросы о причинах такой закрытости.

Отсутствие Натальи Тарховой на публике не удивляло, так как Виктор Тархов был известен своей эксцентричностью. Лишь однажды, в 2022 году, она появилась в суде по делу дочери Людмилы, стараясь ее обелить. Фото- и видеосъемка тогда были запрещены.

Даже близкие друзья Тархова признавались, что видели его жену всего несколько раз.

«Она жена серьезного человека. Она дома. Больше ее никто и нигде не видел», — отметил один из них.

Вероятно Тархов, работавший в опасной нефтяной сфере и крупном бизнесе, боялся за безопасность супруги. Он решил оградить ее от посторонних, чтобы она не подвергалась никакой опасности и чтобы никто не знал, как она выглядит.

Тархову удалось уберечь жену от киллеров, бандитов и грабителей, но не от собственной внучки.

Об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги стало известно только 5 февраля. По подозрению в двойном убийстве задержали их внучку Екатерину Бельскую. Девушка расчленила дедушку с бабушкой и развезла части их тел по мусоркам в разных частях города. Затем она начала продавать имущество родственников.