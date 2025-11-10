Никто не слышал крики: пенсионерка в Самаре упала в яму и умерла через 4 дня

3 сентября в Самаре пропала 77-летняя пенсионерка. Нашли ее только спустя четыре дня — труп женщины лежал в яме. Уголовное дело возбудили только недавно, сообщает 63.ru .

Ужасающую историю рассказала местный блогер Алена Воронцова. По ее словам, тело пропавшей женщины лежало в коллекторе в районе 5-й просеки, между санаторием «Фрунзенец» и улицей XXII Партсъезда.

Пострадавшая просто не могла выбраться из ямы, глубина которой составляла 2 метра. Она была жива четверо суток, но в итоге скончалась. По данным экспертизы, дата смерти — 7 сентября. Сам коллектор находился около дороги, шум машин мог заглушать крики женщины о помощи.

По результатам экспертизы также выяснилось, что у пенсионерки была хроническая ишемическая болезнь сердца, острая сердечная недостаточность, перелом плечевой кости и ушибленная рана на голове.

Блогер считает, что если бы не провал в дороге, женщина могла бы быть жива. По ее словам, для города такие ямы в порядке вещей. Также Воронцова указала на то, что изначально власти не увидели уголовного дела в данном происшествии.

После публикации блогера правоохранители все-таки возбудили уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал представить ему доклад о ходе расследования.

