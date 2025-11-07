В Вологде случайно нашли прикованную цепями к кровати пенсионерку

Сотрудники районного центра соцобслуживания совместно с полицейскими осуществляли регулярный обход жилого дома, где воспитываются трое несовершеннолетних детей. В итоге в ходе рейда они случайно нашли прикованную цепями к кровати пожилую женщину, которой требовалась помощь медиков, сообщает РЕН ТВ .

В окрестностях Вологды была найдена пожилая женщина, которая была прикована к кровати с помощью металлической цепи. Сотрудники соцслужбы сразу же вызвали скорую помощь, которая приняла решение госпитализировать пленницу.

В ходе проведения следственных мероприятий выяснилось, что к инциденту причастны родственники пострадавшей, а именно мужчина и женщина. Предполагается, что именно они приковали пенсионерку к кровати.

В настоящее время проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в рамках действующего закона.

