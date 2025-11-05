сегодня в 16:38

Никто не пострадал в результате обрушения перекрытий в столичном доме

Пожарно-спасательные подразделения прибыли к зданию в Бабушкинском районе Москвы, в котором произошло обрушение перекрытий между вторым и первым этажами. В результате происшествия пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Спасатели установили, что обрушение произошло в административной части здания, где никто не живет. Помещение находится в частной собственности.

Внутри шли ремонтные работы, в ходе которых участок перекрытий был поврежден. В момент происшествия людей в помещении не было. Никто не пострадал.

На месте работают службы города.

Помещение, в котором произошло обрушение, находится в доме 10 на Верхоянской улице. Из здания эвакуировали семерых человек.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.