Никто не пострадал в результате обрушения перекрытий в столичном доме
Пожарно-спасательные подразделения прибыли к зданию в Бабушкинском районе Москвы, в котором произошло обрушение перекрытий между вторым и первым этажами. В результате происшествия пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.
Спасатели установили, что обрушение произошло в административной части здания, где никто не живет. Помещение находится в частной собственности.
Внутри шли ремонтные работы, в ходе которых участок перекрытий был поврежден. В момент происшествия людей в помещении не было. Никто не пострадал.
На месте работают службы города.
Помещение, в котором произошло обрушение, находится в доме 10 на Верхоянской улице. Из здания эвакуировали семерых человек.
