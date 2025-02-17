«Никакой не треш»: блогер избил инвалида во время стрима

В Краснодаре во время треш-стрима мужчина избил инвалида. При этом блогер Илья Бакалин, на чьей трансляции произошел инцидент, заявил, что сцена была актерской, сообщает РЕН ТВ .

В Сети распространились кадры, на которых мужчина с криком «Кого ты схаваешь?» бросается с кулаками на инвалида. Парень падает со стула, а оппонент продолжает избивать его. Девушки кричат, чтобы мужчина остановился.

Бакалин рассказал, что это «никакой не треш-стрим». На кадрах друзья, которые вместе работают на привлечение аудитории. Якобы под видео написано, что все происходящее — вымышлено. Другой блогер Ярослав Щетинин, который наносил удары, отметил, что у ролика даже был сценарий.

«По сценарию запланировали, что у нас будет что-то типа потасовки. Он должен был сказать девушке грубые слова, задеть ее как-то, а я должен был защитить ее. По сценарию мы начали что-то типа драться. Это все было постановкой. Мы не дрались. Никаких ударов там не было», — заявил Щетинин.

Парень, который получил удары, не комментировал происходящее. Теперь в запутанном деле треш-стрима разбирается краснодарская полиция.

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