Жесткое видео: москвича зверски избили в переходе «Китай-города»

В переходе станции метро «Китай-город» в Москве совершено разбойное нападение на человека. Пострадавшего жестко избил незнакомец, который хотел похитить его рюкзак, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Ночью 28-летний подозреваемый напал на прохожего в подуличном переходе станции подземки. Он повалил человека на землю и начал забивать его ногами, пытаясь отобрать рюкзак. Когда избитый стал беспомощен, агрессор похитил его сумку, в которой лежали телефон, банковские карточки и другие личные вещи.

Покалеченного москвича госпитализировали. Его здоровью нанесен тяжкий вред.

Подозреваемый попал под уголовное преследование по части 4 статьи 162 УК РФ (разбой), санкция по которой предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы. Прокурор намерен ходатайствовать перед судом о заключении фигуранта под стражу.

Ситуацию контролирует прокуратура метрополитена Москвы. Расследование продолжается.