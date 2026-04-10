Никаких больше вечеринок: барный кластер «Профсоюз» горел в Москве

сегодня в 11:10

Пожар произошел на территории барного кластера «Профсоюз» в Москве

В пятницу рано утром огонь разгорелся в барном кластере «Профсоюз» на Новослободской улице, сообщает Baza .

Предварительно, у одного из зданий вспыхнула деревянная обрешетка кровли. Пламя начало быстро распространяться, его потушили через час.

Пожар сняли на видео очевидцы. На кадрах видно, как огненные языки вскидываются высоко вверх. Из заведений по соседству спешно выбегают люди, кто-то кричит «горим». При этом собралось немало зевак, которые стояли в сторонке и наблюдали за происходящим.

По имеющимся данным, в результате пожара никто не пострадал.

Ранее на юго-западе столицы сгорела сильно захламленная квартира. Огонь унес жизни двух человек.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.