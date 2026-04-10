Один сгорел заживо, второй задохнулся: захламленная квартира вспыхнула в Москве

сегодня в 10:53

Два человека погибли при пожаре в захламленной квартире на юго-западе Москвы

В столичном районе Ясенево вспыхнула сильно захламленная квартира. Пожар унес жизни двух человек, сообщает «МК: срочные новости» .

Огонь разгорелся в пятницу на 16 этаже одного из домов, расположенных на Вильнюсской улице.

Тело одного человека обнаружили в очаге пожара. Другого вынесли из общего приквартирного холла, но спасти его не удалось. Предварительно, он задохнулся.

Причины произошедшего на данный момент неизвестны.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.