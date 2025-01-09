Ничего не помнит: пропавшую в Турции русскую блондинку нашли спустя 10 дней

23-летнюю россиянку Лауру П. нашли спустя 10 дней после ее пропажи в Турции. Девушка ничего не помнит и находится в плохом состоянии, сообщает SHOT .

Российская туристка прилетела в Стамбул из Нальчика, чтобы отпраздновать свой день рождения. В какой-то момент девушка поняла, что потеряла паспорт, после чего обратилась в консульство РФ.

После этого Лаура перестала выходить на связь. Девушку не видели с 30 декабря 2024 года. Обнаружили ее только в четверг. Она цела, но находится в плохом состоянии.

Россиянка не помнит, что с ней происходило эти 10 дней. Известно, что она и ранее жаловалась на провалы в памяти.