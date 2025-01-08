Туристка из России без вести пропала в Стамбуле после обращения в консульство

Брат пропавшей без вести девушки Василий рассказал, что сестра перестала выходить на связь после того, как обратилась в консульство России в связи с потерей паспорта, пишет Mash .

Василий рассказал журналистам, что его сестра Лаура приехала в Стамбул из Нальчика. В турецкой столице девушка была в качестве туристки. Через какое-то время она поняла, что потеряла паспорта, и обратилась в консульство РФ. В консульство она пришла вместе с друзьями, которым сообщили, что девушку депортируют на родину.

Спустя какое-то время выяснилось, что Лаура законно пребывает в Стамбуле. Ее время пребывания в Турции в качестве туриста еще не истекло, в связи с чем ее отпустили, но с этого момента девушка перестала выходить на связь с братом и с их общими друзьями в турецкой столице.

По словам Василия, Лауру ищут с 30 декабря 2024 года. Пока никакой информации о том, где она может находиться, нет.

Ранее сообщалось, что в Турции во время горного отдыха погиб 15-летний россиянин. Известно, что юноша получил серьезные травмы, когда катался по необорудованной лыжной трассе. Местные врачи делали все, чтобы спасти жизнь подростку, но оказались бессильны.