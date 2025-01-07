Названа причина гибели 15-летнего россиянина в Турции

Подросток из России катался на лыжах на турецком горнолыжном курорте вне официальной трассы, где он получил травмы и погиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.

«15-летний Тимофей Губский потерял равновесие и упал, когда катался на лыжах в районе Девели Капы вне трассы», — говорится в сообщении.

Тело погибшего подростка через Стамбул отправят в Россию.

15-летний россиянин умер во время катания на лыжном курорте в Турции. Он получил травмы. Ребенок упал и был серьезно ранен на лыжном курорте Эрджиес в Кайсери. Россиянина госпитализировали. Доктора пытались спасти жизнь 15-летнему мальчику, но не смогли.