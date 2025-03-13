Незванный гость на балконе: москвичку испугал сбежавший от соседа уж
Змея уползла от хозяина и напугала его пожилую соседку на юге Москвы
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В районе Зябликово на юге Москвы пожилая жительница одной из квартир была встревожена неожиданным визитом змеи, сообщает 360.ru.
По информации источника в экстренных службах, женщина обнаружила пресмыкающееся, выйдя на балкон рано утром.
Выяснилось, что это был уж, который сбежал от своего хозяина, живущего по соседству. Мужчина уже забрал рептилию домой.
«Я и так всю ночь не спала. Это соседская змея. Маленькая, 70 см что ли», — поделилась пенсионерка.
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