Незванный гость на балконе: москвичку испугал сбежавший от соседа уж

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Змея уползла от хозяина и напугала его пожилую соседку на юге Москвы

В районе Зябликово на юге Москвы пожилая жительница одной из квартир была встревожена неожиданным визитом змеи, сообщает 360.ru .

По информации источника в экстренных службах, женщина обнаружила пресмыкающееся, выйдя на балкон рано утром.

Выяснилось, что это был уж, который сбежал от своего хозяина, живущего по соседству. Мужчина уже забрал рептилию домой.

«Я и так всю ночь не спала. Это соседская змея. Маленькая, 70 см что ли», — поделилась пенсионерка.

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