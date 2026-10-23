На «Киберуроке» в Химках школьникам рассказали о безопасности в сети

В школе «Триумф» прошел урок по безопасности в сети. Занятие стало частью пилотного проекта «Киберурок», который реализуется в Подмосковье по поручению президента России Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

Вместе с учениками правила поведения в интернете разбирала глава городского округа Химки Инна Федотова. Она отметила, что современные дети растут в цифровом мире, и задача взрослых — научить их не просто пользоваться гаджетами, а быть грамотными и защищенными пользователями.

«Уметь отличать фейки и не попадаться на уловки мошенников сегодня — такие же важные навыки, как и правила дорожного движения», — подчеркнула глава округа.

В ходе занятия восьмиклассница Василиса Тихонова, участница смены по кибербезопасности для подростков, вместе с главой округа разбирала кейсы и отвечала на вопросы теста. По словам Инны Федотовой, молодое поколение относится к теме серьезно и с большим интересом.

«Губернатор Московской области Андрей Воробьев уделяет большое внимание современному образованию. Такие проекты — это вклад в безопасное будущее детей», — отметила Инна Федотова.

Сейчас пилотный проект реализуется в пяти химкинских школах. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.