Магия и напряжение полнолуния 26 октября 2026 года: гороскоп для всех знаков зодиака

26 октября 2026 года в 07:12 по московскому времени нас ожидает одно из самых мощных, трансформирующих и бескомпромиссных полнолуний года. Точка максимального напряжения развернется на оси Телец — Скорпион: Солнце окажется в скрытном и страстном знаке Скорпиона, а Луна — в надежном, земном Тельце.

Это полнолуние не пройдет незамеченным ни для кого. Небесный чертеж этого дня формирует жесткую и роковую конфигурацию — Тау-квадрат с вершиной на Плутоне в Водолее. Если добавить к этому одновременно ретроградные Меркурий и Венеру, а также напряженные аспекты с участием Юпитера и Узлов, становится очевидно: нас ждет день огромной психоэмоциональной силы, когда старые правила рушатся, а удерживать привычный комфорт силовыми методами больше не получится.

Общие тенденции полнолуния в Тельце 26 октября: оси ресурсов, страстей и контроль над эмоциями

Фото - © Медиасток.рф

Ось Телец — Скорпион традиционно отвечает за материальную и эмоциональную безопасность, деньги, долги, личные границы и уровень контроля над своей жизнью.

Луна в Тельце стремится к покою, предсказуемости, вкусному ужину, стабильному доходу и уюту. Она хочет удержать то, что имеет.

Солнце в Скорпионе, напротив, требует глубины, очищения, сбрасывания старой кожи и тотальной трансформации. Оно вскрывает тайны и заставляет заглянуть в самые темные уголки души.

Взаимодействие этих двух энергий создает классический конфликт между «моим» (Телец) и «нашим/чужим» (Скорпион). Главная задача полнолуния — найти баланс между тем, за что мы судорожно держимся, и тем, что уже давно пора отпустить.

Повышенная тревожность и финансовое давление: характеристика дня полнолуния 26 октября

Главный «режиссер» этого полнолуния — Плутон в Водолее, который образует квадратуры и к Солнцу, и к Луне, достраивая напряженный Тау-квадрат. Плутон — планета роковых изменений, власти, коллективной энергии и трансформации. Его вершина в Водолее намекает: любые попытки удержать старый порядок из страха перед неизвестным приведут лишь к болезненным вспышкам эмоций.

Ожидайте атмосферуповышенной тревожности, ревности, финансового или эмоционального давления. Вокруг может витать ощущение «все или ничего». Многие почувствуют сильное желание все сломать, выдвинуть ультиматум или вступить в борьбу за авторитет.

Ретроградный хаос: роль Меркурия, Венеры и Юпитера в полнолуние

Астрологическую картину существенно усложняет фоновый фатальный хаос:

Ретроградный Меркурий в Скорпионе заставит пересматривать прошлые договоренности, ворошить старые обиды и поднимать архивные документы. Говорить прямо станет трудно: витают недомолвки, тайны и искажения информации.

Ретроградная Венера в 30-м градусе Весов указывает на кризис в отношениях и финансах. Последний градус знака Весы говорит об исчерпании старых сценариев партнерства. То, что строилось на фальшивом компромиссе, может окончательно рухнуть.

Квадратура Юпитера к Меркурию создает склонность к преувеличению, громким скандальным заявлениям, переоценке собственных сил и некорректным юридическим шагам.

Юпитер в соединении с Южным Узлом (Кету) возвращает нас к нерешенным кармическим урокам прошлых лет. Выход на сцену прошлых авторитетов, старых долгов или забытых юридических споров крайне вероятен.

Влияние полнолуния 26 октября на геополитическую обстановку: битва авторитетов и давление систем

Фото - © Володина Ольга / Фотобанк Лори

С точки зрения мировой политики, Тау-квадрат с вершиной на Плутоне в Водолее во время полнолуния на оси Скорпион-Телец — это классический показатель кризиса глобальных финансовых систем и битвы за власть.

Власть и ресурсы: астрологическая интерпретация

В эти дни лидеры крупных государств и международных организаций могут проявлять крайнюю жесткость, бескомпромиссность и авторитаризм. Возможно давление на мировую экономику, манипуляции с ресурсами, энергетикой, валютными рынками и санкциями. Плутон в Водолее требует трансформации глобальных институтов, однако через Тау-квадрат эти изменения будут проходить через ультиматумы, открытые конфликты и попытки передела сфер влияния.

Ретроградные Венера и Меркурий мешают любым договоренностям

Вся дипломатическая активность окажется заторможенной или фиктивной. Любые мирные договоренности или саммиты, назначенные на эти дни, рискуют стать либо очередным витком информационной войны, либо заведомо неисполнимыми обещаниями. Лидеры будут постоянно возвращаться к прошлым претензиям и нарушенным договорам.

Гороскоп на полнолуние 26 октября 2026 года для всех знаков зодиака

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Овен: Полнолуние затронет тему личных финансов и совместных бюджетов. Не поддавайтесь импульсивным тратам и избегайте выяснения отношений из-за денег.

Телец: Полнолуние проходит в вашем знаке, делая эмоции особенно яркими и оголенными. Сбавьте упрямство и дайте партнерам больше свободы, чтобы избежать вспышек агрессии.

Близнецы: Время для уединения, заботы о здоровье и глубокого отдыха. Не ввязывайтесь в закулисные интриги на работе и фильтруйте поступающую информацию.

Рак: Возможен конфликт интересов между личными планами и требованиями вашего окружения или друзей. Не делайте резких шагов в коллективных проектах и не давайте денег в долг.

Лев: Сфера карьеры и дома окажется под максимальным давлением со стороны Плутона. Сохраняйте профессионализм и избегайте прямых столкновений с начальством или старшими родственниками.

Дева: Возможны споры на почве взглядов, образования, юридических дел или поездок. Не пытайтесь доказать свою правоту любой ценой и тщательно перепроверяйте документы.

Весы: Полнолуние высветит вопросы долгов, кредитов и психологических зависимостей. Избегайте рискованных финансовых авантюр и берегите внутренний баланс.

Скорпион: Солнце в вашем знаке сталкивается с Луной в сфере партнерства. Не поддавайтесь желанию тотально контролировать близких — лучше направьте энергию на конструктивный диалог.

Стрелец: Внимание потребуют ежедневные обязанности, рутина и самочувствие. Не перегружайте организм физически и избегайте сплетен в рабочем коллективе.

Козерог: Зона риска — темы творчества, детей и любовных привязанностей. Дайте близким право на ошибку и не выдвигайте завышенных требований к тем, кого любите.

Водолей: Плутон в вашем знаке принимает главный удар полнолуния, провоцируя конфликты между семьей и карьерой. Держите эмоции под контролем и избегайте кардинальных решений по поводу жилья.

Рыбы: Будьте аккуратнее на дорогах и в общении с ближним окружением. Сдерживайте желание критиковать других и не ведитесь на провокации в переписках.