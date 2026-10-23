Европа ищет представителя для переговоров с Путиным по Украине

Страны ЕС обсуждают, кто будет представлять Европу на прямых переговорах с Владимиром Путиным об урегулировании украинского конфликта, сообщает aif.ru .

По данным Politico, среди кандидатов — глава дипломатии ЕС Кая Каллас, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Финляндии Александр Стубб и председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что решение о приемлемости кандидатуры Стубба примут президент и МИД России.

«Не могу понять роль Европы. Она-то что здесь делает? Если она не участник конфликта, почему влезает со своими предложениями? Нам адвокаты не нужны. У нас конфликт с Украиной. А если они лезут, значит, они активные участники конфликта, пусть тогда и отвечают за этот конфликт», — подчеркнул Джабаров.

21 октября спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретился с Путиным в Санкт-Петербурге. Стороны обсудили возобновление технических переговоров России, США и Украины, экономическое сотрудничество, Иран и возможную встречу Путина с Трампом.

После встречи в Сети появился кадр с заметками Уиткоффа. Профайлер и политолог Руслан Панкратов счел их структурой убеждения, ориентированной на сделку. Он подчеркнул: записи не раскрывают содержание закрытой части беседы и ее результат.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.